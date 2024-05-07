قيادة سنغالية.. الكاف يعلن طاقم تحكيم مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي.

ويلاقي الزمالك نظيره المغربي يوم 19 مايو على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتم تعيين طاقم تحكيم بقيادة السنغالي، عيسي سي، ويعاونه مواطنيه جبرائيل كامارا مساعد أول ونوح بانجورا مساعد ثاني والصومالي عمر قرطان حكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو"VAR" الجابوني بيير اتشو، ويعاونه مساعد أول علي VAR الحكمة من موريشيوس ماريا ريفيت ومساعد ثان علي VAR الحكم التونسي خليل حساني.

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