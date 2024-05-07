5 تغييرات.. تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري اليوم الثلاثاء، في اللقاء المؤجل من الجولة 9 من الدوري المصري الممتاز.

وأعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري، مارسيل كولر، التشكيل الرسمي لمواجهة الاتحاد.

وشهد التشكيل 5 تغييرات عن المباراة الماضية ضد الجونة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - عبد المنعم - رامي ربيعه - عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور.

خط الهجوم: رضا سليم - حسين الشحات - وسام أبوعلي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود متولي ومحمود كهربا ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست وكريم فؤاد وأحمد نبيل كوكا.‏

اقرأ أيضًا:

قيادة سنغالية.. الكاف يعلن طاقم تحكيم مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

"تاريخي للأحمر".. الخليج 365 يكشف حكمي مباراة الأهلي والترجي بنهائي أفريقيا