رغم عدم الإعلان رسميًا.. إنبي يثير الجدل بشأن تأهله إلى كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2024/25

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أثار نادي إنبي الجدل بإعلان تأهله رسميا إلى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2024/25، رغم عدم وجود أي موقف رسمي من أي جهة مختصة حتى الآن.

واستند نادي إنبي إلى للائحة إدارة مسابقات رابطة الأندية المصرية المحترفة فى بند المشاركات الأفريقية، وجدول ترتيب الدور الأول.

ونشر النادي البترولي عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك" الآتي: "وفقا للائحة إدارة مسابقات رابطة الأندية المصرية المحترفة فى بند المشاركات الأفريقية، وطبقا لجدول الترتيب المعتمد على الصفحة الرسمية للرابطة ، وحال الإستقرار على إرسال نتائج الدور الاول "الجولة 17" لمسابقة الدورى إنبى، يتأهل رسميا لكأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2024/2025.

ويحتل الآن نادي إنبي المركز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة.

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