التعادل السلبي يسيطر على موقعة باريس سان جيرمان ودورتموند في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - دوري ابطال أوروبا..

الثلاثاء 07/مايو/2024 - 10:49 م 5/7/2024 10:49:43 PM

بدأ باريس سان جيرمان بضغط هجومي قوي منذ الدقيقة الأولى بحثاً عن تسجيل هدف مبكر يعوض به تأخره بهدف في مباراة الذهاب.

حاول باريس سان جيرمان إختراق التنظيم الدفاعي لدورتموند من الجهة اليمنى من خلال إنطلاقات أشرف حكيمي وديمبلي دون خطورة حقيقية على المرمى.

في المقابل لعب بوروسيا دورتموند بذكاء شديد وشكلت هجماته المعاكسة خطورة كبيرة على دفاعات البي إس جي.

كاد مبابي أن ينجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 34 لولا تدخل ماتس هوميلس الذي ابعد الكرة من امامه في اللحظة الأخيرة لترتد الكرة بهجمة مرتدة خطيرة من كريم اديمي الذي أهدر أخطر فرص الشوط بفضل براعة دوناروما.

تبادل الفريقان السيطرة في الوقت المتبقي لتنته أحداث الشوط بالتعادل السلبي.