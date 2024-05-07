إنبي يعلن مشاركته في الكونفدرالية بعد خسارة الإتحاد امام الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي إنبي مشاركته في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بالموسم المقبل 2024-2025، بعد خسارة فريق الإتحاد السكندري أمام الأهلي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ونشر انبي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” : “ وفقا للائحة إدارة مسابقات رابطة الأندية المصرية المحترفة فى بند المشاركات الأفريقية ، وطبقاً لجدول الترتيب المعتمد على الصفحة الرسمية للرابطة ، وحال الإستقرار على إرسال نتائج الدور الأول “الجولة 17” لمسابقة الدوري يتأهل إنبي رسمياً لبطولة الكونفدرالية ” .

وأنهى فريق إنبي مبارياته في الدور الأول محتلاُ المركز الثالث بجدول الترتيب وفي رصيده 28 نقطة متفوقاً على المصري البورسعيدي بفارق الأهداف.

وحال فوز الأهلي والزمالك بمؤجلاتهم المتبقية في بطولة الدوري يضمن إنبي استمرار تواجدة في المربع الذهبي.