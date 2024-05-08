المصري: لن نترك حقنا في أزمة إيقاف القيد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رجب عبدالقادر نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي أن مجلس الإدارة لن يفرط في حقه في أزمة إيقاف القيد بسبب مستحقات اللاعب التونسي رامي البدوي.



وقال رجب عبدالقادر نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" النادي المصري مطالب بسداد ما يقرب من نصف مليون دولار واللاعب متمسك بالحصول على المبلغ بعد صدور قرار بأحقيته رغم أنه لم يرتد قميص النادى لمدة دقيقة واحدة".

وتابع:" سيتم مناقشة الأمر من جانب مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي خلال الفترة المقبلة لحل أزمة إيقاف القيد ".