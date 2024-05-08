الشريعي: العدالة الحقيقية هي حسم الفرق المشاركة في إفريقيا بنهاية الموسم

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، أنه لا يوجد خلاف مطلقا مع النادي المصري البورسعيدي، وهناك بند واضح في اللائحة بخصوص المشاركة في بطولات إفريقيا الموسم المقبل، لكن الخلاف على بند المواجهات المباشرة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "رغم الانتهاء من الـ17 جولة في الدور الأول، نحن متقدمين بالترتيب، ووفقًا لنتائجنا فأن انبي متقدم في الترتيب على النادي المصري، مع نهاية الدور الأول لأن المواجهات المباشرة لم تكتمل، ولذلك تم الاحتكام لفارق الأهداف".

وأضاف: "لائحة الرابطة التي تحتوى على 43 كلها بنود مطاطية وهي مجموعة من الخواطر غير واضحة المعالم، لا تتحمل كل الجوانب، ولكن اللوائح تنصف نادي انبي في التأهل لبطولة الكونفدرالية".

وواصل: "تواصلت مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، بأن هناك حديث بشأن المشرف على لجنة المسابقات مع بعض الأندية بشأن صعود الأندية للبطولات بالمواجهات المباشرة لكن أكد بأنها مواجهة واحدة فكيف سيتم تحديد الصاعد بناء على ذلك، وأبلغني بالاحتكام لفارق الأهداف".

وتابع: "عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة بصفة انتخابية، أما في رابطة الأندية فهو يمتلك صفة وظيفية، ومشرف على إدارة المسابقات بالرابطة".

وأكد: "أتمنى المشاركة في البطولات الافريقية على مجمل الموسم بالكامل، لكنها فيها تكافؤ الفرص، والاحتكام لنهاية الموسم هو العدالة الحقيقية بين كل الأندية المصرية".