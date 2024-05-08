حسن مصطفى: الأهلي يواجه ضغوط كبيرة محلياً وأفريقياً

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حسن مصطفى نجم الكرة المصرية السابق، أن النادي الأهلي لابد أن يفصل بين الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن التركيز سيصل لأعلى مرحلة خلال نهائي البطولة القارية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "منافس الأهلي في الدوري المصري هو بيراميدز، ومدربه يضع ضغوط دائما على الفريق الأحمر ومارسيل كولر، والذي يؤكد دائما بأنه غير مرشح للتتويج بالدوري".

وأضاف: "الضغوط كثيرة أصبحت على الأهلي الذي أصبح مطالب بالانتصار في المباريات المحلية من أجل الوصول للمركز الأول، ومارسيل كولر يقوم بشئ جيد وهو تجهيز كل اللاعبين من أجل المشاركة في المباريات، وتقديم مستوى جيد".

وأكمل: "كوكا نفس ستايل أكرم توفيق في الأهلي، وهناك لاعبين مختلفين في وسط الملعب مثل أفشة وإمام عاشور والسولية، وأليو ديانج بعيد عن المستوى وهو في (الثلاجة) من قبل مونديال الأندية ولا أعرف السبب".

وزاد: "بالتأكيد طارق العشري كان له سيناريو معين، لكن لو كان بدأ بنفس التشكيل الثاني كان سيقدم أداء أفضل، خصوصا أن العناصر التي شاركت قدمت مستوى طيب، لكن العشري لم يوفق في اختيار التشكيل الأفضل لبدء اللقاء".

وأشار إلى أن لقاء الأهلي وبلدية المحلة سيكون هام للغاية، وأحمد عبدالرؤوف لا يجب أن يلعب بشكل مفتوح، حتى لا يتكرر سيناريو الدور الأول، لابد من اغلاق المساحات والدفاع بقوة والاعتماد على المرتدات لأنه سيواجه الأهلي الذي يعيش في حالة فنية جيدة".

وأكد: "بلدية المحلة استقبل العديد من الاهداف، وعندما يستقبل هدف مبكر فأنه يفتح خطوطه ويستقبل المزيد من الأهداف، بسبب نقص الخبرات، ولابد أن يتفادى أحمد عبدالرؤوف للأخطاء التي ارتكبها كثيرًا في الموسم الحالي، خصوصا في ظل صعوبة الموقف وملاحقة أكثر من نادي له في جدول ترتيب الدوري".

وتابع: "الأهلي لديه نجوم كثيرة ظهروا بمستوى قوي أمام الاتحاد مثل وسام ابوعلي وعمر كمال عبدالواحد، وكذلك كريم فؤاد الذي اتمنى وجوده معي في أي فريق أتولى تدريبه، ودائما يكون جاهز للمشاركة واتمنى ان يكون اساسيا في الفريق المرحلة المقبلة".

وأتم: "عمر كمال عبدالواحد في مركز الظهير الأيسر لن يلعب كرات عرضية كثيرة، بينما عندما دخل لعمق الملعب سدد كرة قوية سكنت الشباك، ولكن أين كريم الدبيس من المشاركة مع الأهلي".