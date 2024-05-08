الإتفاق يواصل استعدادته لمباراة الاتحاد بالدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليوم الأربعاء على ملعبه موطن الفرسان ، استعدادا لمواجهة الدوري السعودي للمحترفين.



تأتي استعدادات الإتفاق تحضيراً لمواجهة مضيفه الاتحاد مساء يوم الجمعة المقبل في جدة ، ضمن منافسات الجولة الـ31 لدوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2023/24.

وكان التدريب قد اشتمل على محاضرة الفيديو الفنية في قاعة المحاضرات ، ثم تمارين الوقائية في الصالة الرياضية، قبل أن ينتقل الفريق إلى الملعب حيث الإحماء ثم تحدي السرعات من خلال مجموعتين بعد ذلك تحدي الاستحواذ على الكرة حيث تمكن الفريق الأصفر من الفوز بالتحدي .

بعد ذلك تركز التدريب على الجانب التكتيكي بقيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد وذلك عبر عدة محطات ، قبل أن يختتم التدريب بمناورة تكتيكية .

الإتفاق



