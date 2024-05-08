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الإتفاق يواصل استعدادته لمباراة الاتحاد بالدوري السعودي

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ياسر رشاد - القاهرة - يواصل  الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليوم الأربعاء على ملعبه موطن الفرسان ، استعدادا لمواجهة الدوري السعودي للمحترفين.


تأتي استعدادات الإتفاق تحضيراً لمواجهة  مضيفه الاتحاد مساء يوم الجمعة المقبل في جدة ، ضمن منافسات الجولة الـ31 لدوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2023/24.   

وكان التدريب قد اشتمل على محاضرة الفيديو الفنية في قاعة المحاضرات ، ثم تمارين الوقائية في الصالة ، قبل أن ينتقل الفريق إلى الملعب حيث الإحماء ثم تحدي السرعات من خلال مجموعتين بعد ذلك تحدي الاستحواذ على الكرة حيث تمكن الفريق الأصفر من الفوز بالتحدي .

بعد ذلك تركز التدريب على الجانب التكتيكي بقيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد وذلك عبر عدة محطات ، قبل أن يختتم التدريب بمناورة تكتيكية .

الإتفاق 


 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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