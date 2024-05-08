9 غيابات تضرب الترجي قبل مواجهة الاهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

ضربت الغيابات صفوف الترجي التونسي، في مباراة اليوم ضد فريق محيط قرقنة، ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس تونس، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة الاهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويغيب عن نادي الترجي السباعي الأجنبي أونوتشي أوجبيلو، حسام الدين غشة، رودريجو رودريجيز، يان ساس، محمد أمين توجاي، روجير أهولو وكيبا سوي»، بسبب قوانين الكأس التي تمنعهم من المشاركة.

كما يغيب أسامة بقوقرة بسبب الإيقاف لحصوله على ثلاث إنذارات في البطولة، كما يغيب الثنائي حسام تقا ومحمد أمين بلن حميدة بسبب خشية المدرب كاردوزو من تفاقم إصابتهم التي لحقت بهم مؤخرًا.

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ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة المقرر لها يومي 18 و25 مايو الجاري.

وحسم المارد الأحمر تأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد، ضمن مباريات نصف النهائي.

وحقق الأهلي الفوز في آخر ثلاث مباريات ببطولة الدوري المصري الممتاز على حساب فرق الإسماعيلي والجونة والاتحاد السكندري.