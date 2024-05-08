كولر يفاجئ أفشة قبل مواجهة بلدية المحلة في الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لموتجهة نظيره بلدية المحلة السبت المقبل، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان كولر قد استبعد محمد مجدي أفشة من قائمة الاهلي لمبارتي الإسماعيلي والجونة، إلا أنه ضمه لقائمة مباراة الأمس أمام الاتحاد السكندري ولم يدفع به بسبب اعتراض اللاعب في وقت سابق على عدم مشاركته في مباراة مازيمبي بدوري أبطال إفريقيا.

اقرأ أيضا.. كولر يعلق على رباعية الاهلي أمام الاتحاد ويختار الهدف الأفضل

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة يعدها كولر لأفشة في مباراة بلدية المحلة القادمة، حيث سيدفع به في المباراة، خاصة وأن اللاعب وعي الدرس جيدًا ولن يعترض مرة أخرى على قرارات الجهاز الفني.

وأضاف: “أفشة تعلم الدرس بعد اعتراضه الأخير على قرارات كولر، وأصبح أكثر التزامًا بقرارات الجهاز الفني”.

وتابع: “أفشة دموعه كانت في عينه إمبارح وهو على دكة البدلاء ولكنه لم يعترض لأنه تعلم الدرس، وأنا بأرهانكم إن كولر بيجهز مفاجأة لأفشة وسيعتمد عليه في المباريات القادمة”.

واختتم: “يوجد روح جميلة في الاهلي بين اللاعبين، خاصة بعدما رصدت الكاميرات دعاء الثنائي عمر كمال وإمام عاشور بتحقيق الفوز قبل مباراة الاتحاد أمس”.