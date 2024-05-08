حقيقة إصابة إمام عاشور قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

تعرض إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لإصابة في العضلة الأمامية بعد مباراة الأحمر أمس ضد الاتحاد السكندري.

وحقق المارد الأحمر الفوز على الاتحاد السكندري برباعية مقابل هدف، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، حيث وصل الأهلي للنقطة الـ30 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

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ورصدت كاميرات ملعب القاهرة الدولي معاناة إمام عاشور من إصابة على مستوى الفخد، حيث كان خارجًا من ملعب المباراة وهو يمسك بفخده.

ومن المقرر أن يجري إمام عاشور آشعة خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد حجم إصابته ومدة علاجه، خاصة وأن الفريق يستعد لخوض مباراة بلدية المحلة ثم نهائي دوري أبطال إفريقيا.

من جانبه تحدث أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي عن إصابة الثنائي رامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا عقب مباراة الاتحاد السكندري أمس، ولم يتحدث عن أي إصابات أخرى.