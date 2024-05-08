مواجهات مصيرية .. 4 منافسات قوية بالجولة الأخيرة بمجموعة الصعود بالمحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - تستكمل اليوم الأربعاء في الرابعة والنصف من عصراً، منافسات الجولة التاسعة والأخيرة من المرحلة الثانية "مرحلة الصعود" بدوري المحترفين، وأبرزها مواجهة بروكسي وغزل المحلة، وحرس الحدود أمام القناة .

1- بروكسي مع غزل المحلة

يصطدم فريق غزل المحلة وصيف المجموعة بقيادة احمد عيد عبد الملك برصيد 49 نقطة بفريق بروكسي صاحب المركز التاسع بقيادة محمد حامد برصيد 37 نقطة، على ملعب نادي بروكسي ، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة والأخيرة من المرحلة الثانية "مرحلة الصعود" بدوري المحترفين .

نتيجة مباراة الدور الأول :

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكلا منهم نتيجة الدور الأول.

2- حرس الحدود × القناة

يشهد جهاز الرياضي العسكري لقاء صعب بين فريق حرس الحدود صاحب المركز الثالث بقيادة محمد مكي برصيد 48 نقطة مع فريق القناة متذيل المجموعة بقياده أحمد العجوز برصيد 35 نقطة، ، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة والأخيرة من المرحلة الثانية "مرحلة الصعود" بدوري المحترفين .

نتيجة مباراة الدور الأول :

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.

3- لافيينا × طنطا

يستضيف فريق لافيينا صاحب المركز الرابع بقيادة احمد صلاح برصيد 45 نقطة نظيره فريق طنطا صاحب المركز السادس بقيادة عمرو انور برصيد 39 نقطة، على ملعب الأسيوطي سبورت ، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة والأخيرة من المرحلة الثانية "مرحلة الصعود" بدوري المحترفين .

4- وادي دجلة × راية

يلعب فريق وادي دجلة صاحب المركز الخامس بقيادة الكرواتي توليتش برصيد 45 نقطة مع فريق راية صاحب المركز الثامن بقيادة محمد حليم برصيد 37 نقطة، على ستاد السلام، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة والأخيرة من المرحلة الثانية "مرحلة الصعود" بدوري المحترفين .

وتستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية فرص الفرق للصعود إلى الدوري الممتاز :

1- في حالة تساوي غزل المحلة مع حرس الحدود في النقطة 49 "خسارة الغزل وتعادل الحرس" يصعد غزل المحلة ثانيًا بفارق الأهداف عن حرس الحدود الثالث إلا لو خسر غزل المحلة بفارق 3 أهداف يصبح الحرس ثانيًا والغزل ثالثًا.

2- في حالة تساوى حرس الحدود مع لافيينا عند النقطة 48 "خسارة الحرس وفوز لافيينا"، يصعد لافيينا ثالثًا بفارق الأهداف.

3- في حالة تساوي حرس الحدود مع وادي دجلة عند النقطة 48 "خسارة الحرس وفوز دجلة" يصعد وادي دجلة بفضل فارق الأهداف.

4- في حالة تساوى حرس الحدود مع لافيينا ووادي دجلة عند النقطة 48 "خسارة الحرس مع فوز وادي دجلة ولافيينا"، يتم عمل جدول ثلاثي للمواجهات بينهم ليصبح الترتيب لافيينا ثالثًا برصيد 4 نقاط، حرس الحدود رابعًا نقطتان، وادي دجلة خامسًا بنقطة واحدة ويتأهل لافيينا.

5- في حالة تعادل حرس الحدود يرفع رصيده إلى 49 نقطة ويخرج لافيينا ووادي دجلة من الحسابات حتى لو حقق كل منهم الفوز في مباراته الأخيرة.

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين :

1- بتروجيت 64 نقطة

2- غزل المحلة 49 نقطة

3- حرس الحدود 48 نقطة

4- لافيينا 45 نقطة

5- وادي دجلة 45 نقطة

6- طنطا 39 نقطة

7- السكة الحديد 38 نقطة

8- راية 37نقطة

9- بروكسي 37 نقطة

10- القناة 35نقطة