"لابد من وقفة".. متحدث الزمالك يكشف مفاجأة كارثية بشأن إيقاف القيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، مفاجأة في قضية المغربي خالد بوطيب، لاعب الفريق السابق، الذي حصل على حكم من خلالها بإيقاف قيد نادي الزمالك بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال متحدث الزمالك في تصريحات تلفزيونية لقناة صدى البلد: "لا يوجد استعجال في أزمة إيقاف القيد، وجاري التواصل مع محامي خالد بوطيب، وحتى شهر أغسطس يكون هناك حلول إيجابية، ونحن لا زلنا في بداية التفاوض".

وأضاف: "طبيعي أن يكون هناك قرارات خاطئة ووارد من أي مجلس إدارة في العالم بأجمعه، ولكن عندما يكون هناك سوء إدارة لا بد من أن يكون هناك وقفة وتفسير لسوء الإدارة وما حدث ليصل لهذه الدرجة".

وأكمل: "نحن ننتظر منطوق حكم المحكمة الرياضية في قضية خالد بوطيب، لأن هناك مفاجآت كارثية في قرارات إدارية معينة وفي إجراءات قانونية معينة".

وأتم تصريحاته: "أعتقد بعد منطوق الحكم، ستكون حيثيات القضية في محل تعليق من الرأي العام، وكل شيء مؤجل لما بعد الانتهاء من بطولة الكونفدرالية".

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