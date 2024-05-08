هل تعرض إمام عاشور للإصابة؟ فحص طبي لثلاثي الأهلي قبل المران

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، خضوع ثلاثي الفريق لفحص طبي قبل مران اليوم الأربعاء، عقب مواجهة الاتحاد السكندري أمس.

وحقق الأهلي الفوز على الاتحاد السكندري، بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، أن ثلاثي الفريق إمام عاشور وأحمد نبيل كوكا ورامي ربيعة سوف يخضعون لاختبار طبي قبل مران اليوم، للاطمئنان على حالتهم عقب مواجهة الاتحاد السكندري أمس.

وأضاف المصدر، أن إمام عاشور لا يعاني من أي إصابة ولكن سيتم الاطمئنان عليه أيضا، بينما كوكا ورامي ربيعة، سيتم تحديد موقفهم من التواجد في المباراة المقبلة أمام بلدية المحلة.

ويخشى الجهاز الفني لفريق الأهلي، من تعرض أي لاعب للإصابة، قبل مواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 18 مايو الحالي.

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