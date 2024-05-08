نهضة بركان يتلقى صدمة قبل مواجهة الزمالك بنهائي الكونفيدرالية

تلقى نادي نهضة بركان المغربي صدمة قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، والمقرر لها يومي 18 و25 مايو الجاري.

ونشر نادي نهضة بركان المغربي بيانًا أكد خلاله خضوع لاعب الفريق يوسف الزغودي لعملية جراحية على مستوى الأنف قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

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وأضاف النادي المغربي في بيان رسمي: “الجهاز الطبي سيعمل على تجهيز اللاعب مرة أخرى ليكون جاهزًا لمباراة إياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية على استاد القاهرة الدولي.

وكان الزغودي قد تعرض لإصابة قوية في تدريب الفريق منذ أيام وهي كانت عبارة عن كسر في غضروف الأنف ليخضع اللاعب لفترة راحة ثم عملية جراحية”.

وتأهل نهضة بركان لنهائي الكونفيدرالية الإفريقية بعد تأهله على حساب اتحاد العاصمة الجزائري، فيما تأهل الزمالك لنهائي الكونفيدرالية عقب الإطاحة بفريق دريمز الغاني من نصف النهائي بالفوز عليه بثلاثية دون رد.

وسبق للزمالك وأن توج ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية موسم 2019، حيث يطمح لتكرار نفس الإنجاز مرة أخرى.