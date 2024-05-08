قرار هام من جيسوس قبل موقعة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك

قرر المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، اعتماد سياسية التدوير فيما تبقى من مباريات الدوري السعودي الممتاز “دوري روشن”.

ويتصدر نادي الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 86 نقطة، وبات على بعد نقطة واحدة فقط من حسم اللقب للمرة 19 في تاريخه.

وحقق نادي الهلال، الاثنين الماضي، فوزًا هامًا على نظيره الاهلي، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة دوري روشن لكرة القدم.

وحسبما أفادت صحيفة “الجزيرة” السعودية، فأن المدرب البرتغالي، قرر اعتماد سياسية التدوير فيما تبقى من مباريات الدوري السعودي، أمام كل من؛ الحزم والنصر والطائي والوحدة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن جيسوس اعتماد التدوير، بسبب حالة التعب والإرهاق التي تضرب لاعبي الزعيم نتيجة الضغط المتواصل هذا الموسم.

ويستضيف الهلال نظيره الحزم، مساء السبت المقبل، ضمن الجولة 31 من دوري روشن للمحترفين، في المباراة التي ستقام على ملعب “المملكة أرينا”.

الجدير بالذكر أن نادي الهلال، سيحل ضيفا على نظيره النصر، بملعب الأول بارك يوم الجمعة الموافق 17 مايو.