تطورات إصابة بنزيما وموعد عودته للمشاركة مع الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية، تطورات إصابة الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وموعد عودته للمشاركة مع العميد.

وأكدت صحيفة المدينة، أن بنزيما عاد إلى مدينة جدة، بعد الانتهاء من رحلته العلاجية في العاصمة الإسبانية “مدريد”.

وأشارت إلى أن بنزيما خضع لفحوصات طبية بعد وصوله إلى نادي الاتحاد، من أجل التأكد من سلامته، وتحديد مدى جاهزيته للدخول في التدريبات الجماعية للفريق.

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وأوضحت أن بنزيما سيكون جاهزًا للمشاركة في المباريات المتبقية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث أصبحت مشاركته في يد الجهاز الفني.

وعانى بنزيما من عدة إصابات خلال الفترة الماضية وهي ما منعت مشاركته مع الاتحاد السعودي في المباريات، وهو ما جعل الجماهير تغضب وتطالب برحيله.

ويستعد نادي الاتحاد لمواجهة نظيره الاتفاق، في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الجمعة المقبل.