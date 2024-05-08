الاهلي السعودي يتحرك للتعاقد مع مدرب الاتحاد السابق

بدأت إدارة النادي الاهلي السعودي في التحرك من أجل التعاقد مع المدير الفني السابق لفريق الاتحاد، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الإعلامي الرياضي، ضيف الله الصقر، أن هناك وفد من النادي الاهلي السعودي سوف يتجه إلى إنجلترا، من أجل الاجتماع مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، لبحث إمكانية التعاقد معه لتولي مهمة تدريب الفريق في الموسم الجديد.

ويتولى الألماني ماتياس يايسله، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي السعودي، في الوقت الحالي منذ بداية الموسم الحالي.

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ويحتل الاهلي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 55 نقطة.

ويستعد أهلي جدة لمواجهة نظيره الشباب، في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من دوري روشن السعودي للمحترفين، يوم السبت المقبل.

جدير بالذكر أن نونو سانتو كان قد رحل عن تدريب الاتحاد السعودي قبل انطلاق الموسم الحالي، بعد أن حقق نجاحات عدة أبرزها التتويج بلقب الدوري والسوبر السعودي.

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