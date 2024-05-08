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حسين لبيب في الأهلي لحضور حفل تأبين العامري فاروق

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ياسر رشاد - القاهرة - تواجد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك ، في حفل تأبين الراحل العامري فاروق ، الجاري الآن بمقر النادي الأهلي بالجزيرة .
 


وانطلق منذ قليل حفل تأبين الوزير العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأحمر ، بحضور مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وأسرة الفقيد ورؤساء الأندية والاتحادات ، ولفيف من مسئولي المصرية.

وقام مجلس الإدارة بإزاحة الستار عن تمثال الوزير العامري فاروق نائب رئيس النادي، الذي تم تصميمه خلال الفترة الأخيرة، وتم إطلاق اسمه على المبنى الإداري بمقر النادي بالجزيرة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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