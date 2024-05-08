منافس الاهلي.. الترجي ينجو من عقوبة قاسية في الدوري التونسي

نجا نادي الترجي، من عقوبة قاسية في الدوري التونسي، بعد رفض الرابطة التونسية المحترفة للأندية، الاحتجاج المقدم من نادي الصفاقسي.

وقدّم نادي الصفاقسي، احتجاجا رسميًا لرابطة الأندية، ضد الترجي الرياضي بدعوى مخالفته قانون كرة القدم للمحترفين في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري التونسي.

وأعلنت الرابطة رسمياً، اليوم الأربعاء، عن رفض احتجاج الصفاقسي ضد فريق الترجي واعتماد نتيجة المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وكان نادي الصفاقسي قد تقدم باحتجاج للرابطة التونسية للأندية، استناداً للمادة رقم 71 في قانون الرياضة والتي تشير إلى ضرورة تواجد 7 لاعبين تونسيين على الأقل داخل الملعب خلال المباراة.

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وأكمل نادي الترجي، مباراته أمام الصفاقسي، بـ 6 لاعبين محليين، إضافة إلى 4 أجانب، بعد الطرد الذي تعرض له لاعبه روجير أهولو، ثم استبدال المحلي أسامة بوقرة بالجزائري حسام غشة في الدقيقة 61.

ويلتقي الفريق التونسي بنظيره الاهلي، في دور نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم الثامن عشر من شهر مايو الجاري، ذهابًا في رادس، و25 من الشهر ذاته إيابًا على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.