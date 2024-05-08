مالكوم ينثر سحره مع الهلال ويترقب التتويج بلقب الدوري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل البرازيلي مالكوم نثر سحره الكروي خلال مباراة الهلال والأهلي، الاثنين، وقاد فريقه للفوز بنتيجة (1-2)، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي لموسم 2023-24.

وبعد تقدم الأهلي عن طريق فراس البريكان، قدم مالكوم تمريرة حاسمة نتج عنها هدف التعادل الهلالي من كرة رأسية عبر الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

وبينما كانت المباراة تتجه نحو التعادل الإيجابي، استطاع اللاعب البرازيلي بمجهود فردي إحراز هدف الانتصار عند الدقيقة 89، ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة.

أرقام مالكوم

حطم محترف الهلال حطم رقمه الشخصي كأكثر موسم أسهم فيه بالأهداف مع الأندية، إذ خاض خلال الموسم الجاري 48 مباراة عبر كل المسابقات، وهز الشباك 24 مرة، وصنع 11 هدفا؛ ليصل إلى 35 إسهاما تهديفيا، وفقا لشبكة «sofascore» المتخصصة في الأرقام والإحصاءات.

وانضم اللاعب البرازيلي إلى الهلال خلال الميركاتو الصيفي 2023، قادما من زينيت سانت بطرسبرغ الروسي، في صفقة تجاوزت قيمتها 60 مليون يورو، وفقا لتقارير صحفية متنوعة.

وأظهر مالكوم (27 عاما) جودته التهديفية، وتميزه بالسرعة والقوة، وإجادته مراوغة المنافسين. كما أن تمريراته البينية كانت ذكية وخطرة على دفاعات المنافسين، ما جعله يملك تأثيرا كبيرا مع أزرق العاصمة في الناحية الهجومية خلال الموسم الجاري.

وأسهم الجناح السريع في اعتلاء الهلال صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، واقترابه كثيرا من حصد اللقب، كذلك ساعد مالكوم الزعيم على الفوز بلقب كأس الدرعية للسوبر السعودي، بعد الانتصار في النهائي على الاتحاد بنتيجة (4-1).

التتويج بلقب الدوري

إلى ذلك، يأمل فريق الهلال في حسم بطولة الدوي مبكرا، عندما يستضيف نظيره الحزم، السبت، في ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ31 من دوري روشن السعودي. وينفرد الفريق الهلالي بالصدارة بـ86 نقطة، بينما يتذيل الحزم الترتيب بـ20 نقطة.

وبات الهلال قاب قوسين أو أدنى من استعادة لقب الدوري السعودي للمحترفين، إذ يتصدر جدول ترتيب المسابقة بفارق كبير عن صاحب المركز الثاني، ويحتاج أزرق العاصمة إلى نقطة واحدة فقط ليعلن عن نفسه بطلا للدوري.

وطلب نادي الهلال من رابطة دوري المحترفين التتويج بلقب دوري روشن بعد لقاء الطائي في الجولة قبل الأخيرة، 23 مايو على ملعبه المملكة أرينا.

وواصل الهلال استعداداته للمواجهة بتدريبات متنوعة بالكرة، ثم شرح المدير الفني خيسوس النهج التكتيكي الذي يود تطبيقه في اللقاء، بعدها أدى اللاعبون عددا من التطبيقات التكتيكية على جزء من الملعب، قبل أن يختم الجهاز الفني المران بتدريبات فنية متنوعة.

على الجانب الآخر، يأمل المدرب الوطني صالح المحمدي في تأجيل حسم بطولة الدوري، وإحداث المفاجأة بتعطيل الهلال ومحاولة اللحاق بركب الناجين من الهبوط، بعد أن تحسن فنيا منذ تولي المحمدي دفة الفريق في مواجهة الاتحاد الماضية، إذ خسر الفريق بصعوبة بـ3 أهداف مقابل هدفين، ثم تلاها فوز على فريق الوحدة، وتعادل في الجولة الماضية أمام فريق الأخدود.

مالكوم مع الهلال

45 مباراة

35 مساهمة

24 هدفا

10 أسيست

سجل بدوري أبطال آسيا

سجل بكأس الملك

سجل بالدوري

سجل بالسوبر

ساهم أمام النصر

ساهم أمام الاتحاد

ساهم أمام الأهلي

الهلال قبل مواجهة الحزم