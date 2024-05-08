الشباب يفكر في استمرار البرتغالي بيريرا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تدرس إدارة الشباب الإبقاء على المدير الفني البرتغالي فيتور بيريرا على رأس القيادة الفنية للفريق بالموسم المقبل بعد النتائج الإيجابية التي تحققت للفريق أخيرا.

وتولى بيريرا صاحب الـ 55 تدريب الشباب في شهر فبراير الماضي خلفا للكرواتي إيجور بيسكان، وبعد فترة بسيطة مع مدرب الفريق الرديف سعد السبيعي.

وفي قيادته للشباب نجح المدير الفني البرتغالي في تحقيق 5 انتصارات والتعادل مرتين مقابل الخسارة في 3 مواجهات.

وسجل الشباب تحت قيادة بيريرا 20 هدفا واستقبلت شباكه 11، ويحتل الفريق حاليا المركز الثامن برصيد 38 نقطة.

ولا تعد هذه هي التجربة الأولى لبيريرا في الدوري السعودي، إذ سبق له قيادة فريق الأهلي في موسم 2013-2014

وتتمثل أبرز محطات بيريرا، في تدريب بورتو البرتغالي وأولمبياكوس اليوناني وفنربخشة التركي وشنجهاي الصيني وكورينثيانز وفلامنجو البرازيليين.

كما سبق وأن قاد بيريرا فريق الأهلي السعودي خلال الفترة موسم 2013 حتى عام 2014، وظهر الفريق تحت قيادته بشكل جيد.

يذكر أن البرتغالي فيتور بيريرا، كان قد حصد جائزة رابطة دوري المحترفين لأفضل مدرب لشهر أبريل الماضي بعد سيطرة استمرت لستة أشهر من قبل مدرب فريق الهلال البرتغالي جورجي جيسوس.