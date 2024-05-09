"الأهم في مسيرته".. ميدو يكشف حدثا تاريخيا ينتظر شيكابالا في نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، حدث تاريخي في انتظار قائد الفريق الأبيض محمود عبد الرازق شيكابالا، حال تتويج الأبيض بلقب بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي الزمالك نظيره نهضة بركان يوم الأحد المقبل، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة يوم 19 من الشهر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

قال ميدو عبر برنامجه على قناة المحور: "بطولة الكونفدرالية تُعد البطولة الأهم للنادي خلال السنوات الأخيرة، وشيكابالا هو أكثر لاعب في الجيل الحالي ينتظرها بشدة، ويرغب في التتويج بها، لأنها ستعد الأهم في مسيرته".

وأكمل: "التتويج بالبطولة سيجعل شيكابالا هو اللاعب الأكثر تتويجًا للبطولات في في تاريخ الزمالك، والأبيض في حاجة للتتويج بالبطولة، لأنها مهمة للغاية للمرحلة القادمة".

وأوضح: "الكرة لا تعرف أي شيء عن التاريخ، ما تعرفه كرة القدم هو الإخلاص والجهد، وقد تكون تلك البطولة هي الأهم في السنوات الأخيرة، نظرًا لأهميتها وتوقيتها، وستعطي دعما كبيرا لهذا الجيل ولجوميز، وتستطيع البناء عليها خلال الفترة القادمة".

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