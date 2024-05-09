"مكنش فيه نصيب قبل الزمالك".. فضل يفجر مفاجأة بشأن توقيع إمام عاشور للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف محمد فضل نجم النادي الأهلي السابق، مفاجأة بشأن توقيت توقيع إمام عاشور مع النادي الأهلي في السنوات الماضية، قبل انضمامه للزمالك في ذلك التوقيت.

وقال محمد فضل خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة "صدى البلد":"عندما كنت أعمل في لجنة التعاقدات مع الأهلي، وقعنا مع إمام عاشور أثناء فترة تواجده في فريق حرس الحدود، وقبل انضمامه للزمالك، ولكن مكنش فيه نصيب والصفقة لم تكتمل".

وأضاف: "إمام عاشور موهبة كروية مختلفة ويجتهد بشكل كبير للتطوير من نفسه، وعليه أن يركز في مستقبله وعدم الالتفات إلى الانتقادات والسوشيال ميديا".

وكان النادي الأهلي تعاقد مع إمام عاشور، مطلع الموسم الحالي، قادما من رحلة احتراف قصيرة في الدوري الدنماركي وتحديدا نادي ميتلاند.

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