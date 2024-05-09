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بالصور.. إشادات واسعة من أعضاء نادي 6 أكتوبر بحفلات شم النسيم

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ياسر رشاد - القاهرة - نالت حفلات شم النسيم داخل نادي 6 أكتوبر، إشادات كبيرة من قبل أعضاء النادي التي حضرت بكثافة كبيرة الأنشطة والحفلات التي نظمها النادي خلال احتفالات المهرجان الكبير للاحتفال بأعياد الربيع.

ووعد مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر برئاسة دكتور عبد اللطيف صبحي ، بإقامة احداث وفعاليات علي أعلي مستوي خلال الفترة المقبلة مما تليق بكيان نادي 6 أكتوبر .

وشهد احتفالات شم النسيم داخل نادي 6 أكتوبر ، العديد من الفعاليات وجاء أبرزها الفقرة الغنائية للمطرب حمادة الليثي والمطرب محمد رشاد ، بالإضافة الي فرقة الفنون الشعبي وفقرة الساحر.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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