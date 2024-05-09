"اللهم بلغت".. شوبير يحذر الأهلي من خداع الترجي التونسي

محمد اسماعيل - القاهرة - حذر الإعلامي أحمد شوبير، النادي الأهلي، من مواجهة الترجي التونسي، المقرر لها يوم 18 مايو الحالي، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب رادس.

وتلقى الترجي خسارة مفاجئة أمس من فريق محيط قرقنة بهدفين مقابل هدف، أحد أندية القسم الثاني، وخرج من دور الـ32 بكأس تونس.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "بمناسبة خسارة الترجي أمس في الكأس من فريق درجة ثانية، عاوز أقولكم أن المدرب مش استهتر بالمنافس، ولكنه يلعب بتشكيلة مختلفة لأنه مش فارق معاه الكأس ولا الدوري الأهم بالنسباله نهائي دوري أبطال أفريقيا".

أضاف: "الترجي عارف أنه لما يفوز بدوري أبطال أفريقيا سيحصل على مقابل مادي كبير يصل إلى 4 ملايين دولار، علاوة على الغيابات الكبيرة التي أثرت عليه في مباراة الكأس ومنها عدم مشاركة الأجانب".

أكمل: "الفريق التونسي نتائجه ليست سيئة كما يظن البعض، هو متصدر الدوري في تونس، نعم هو في أخر ثلاث محلية مباريات لم يحقق الفوز، ولكنه لديه خبرة كبيرة".

أضاف: "الترجي سيخوض مباراة هامة يوم الأحد أمام النجم الساحلي، وهي البروفة الأخيرة وسوف يتابعها الجهاز الفني للأهلي بالتأكيد، لأنه سيلعب بكامل نجومه نظرا للتنافس الشديد بين الفريقين على اللقب المحلي".

وأتم تصريحاته: "التركيز هناك في تونس، على كيف يفوز الترجي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ليس على النتائج المحلية، ومن هنا بحذر الأهلي لا تنخدع في النتائج المحلية للفريق التونسي، اللهم بلغت، وعليكم التركيز بشدة".

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