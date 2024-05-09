"وعد لجماهير الزمالك".. ممدوح عباس يكشف عن زيارة عائلة زيزو لمدة ساعتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، تفاصيل زيارة أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأبيض وعائلته له.

وكتب ممدوح عباس عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "X": "سعدت جدا بزيارة عائلة الكابتن أحمد سيد زيزو الصغيرة، هو وحرمه وآيلا نجلته، وامتدت الزيارة لقرابة الساعتين بلا ملل أو ضجر فهو لاعب يتكلم بهدوء وعقل شديد ولن أدخل في تفاصيل ما ناقشته فيه و لكنه وعد لجماهير الزمالك خيرا".

أضاف: "وأحب أن يكون هذا النموذج هو وشيكابالا وعمر جابر وأحمد فتوح عنوان لجميع لاعبي نادي الزمالك".

وأتم تصريحاته: "‏وبالتوفيق في رحلة المغرب وقلبي مع حسين لبيب فهو يتحمل ما لا يطيقه بشر".

جدير بالذكر، أن أحمد سيد زيزو ينتهي عقده مع نادي الزمالك موسم 2025، ويبحث النادي الأبيض حاليا عن تجديد عقده وعدم التفريط فيه".

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