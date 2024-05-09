رابطة الأندية تكافئ إمام عاشور قبل مواجهة بلدية المحلة

أعلنت رابطة الأندية المصرية عن اختيار هدف إمام عاشور لاعب النادي الاهلي في مرمى الجونة أفضل هدف في الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتبت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “للمرة الثانية على التوالي.. بتصويت الجماهير .. هدف إمام عاشور الذي سجله في مرمى الجونة الأفضل في الجولة 21 من الدوري المصري”.

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ويستعد إمام عاشور رفقة المارد الأحمر لمواجهة نظيره بلدية المحلة السبت المقبل، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وحقق الاهلي الفوز في آخر ثلاث مباريات ببطولة الدوري المصري الممتاز على حساب الإسماعيلي والجونة والاتحاد السكندري.

وسبق لإمام عاشور وأن حصد جائزة أفضل هدف في الجولة السابقة أيضًا، بهدفه في مرمى الإسماعيلي.

ويحتل النادي الاهلي المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة، حصدها من 14 مباراة حتى الآن.

وضرب الأحمر موعدًا مع الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يستعد لمواجهته يومي 18 و25 مايو الجاري بنهاي البطولة.