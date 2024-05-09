إيقاف العشري ومابولولو.. رابطة الأندية تعلن عقوبات مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات مباراة الأهلي والاتحاد السكندري المؤجلة من الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

وكان فريق الأهلي حقق فوز كبير على الاتحاد السكندري، أول أمس الثلاثاء، بأربعة أهداف مقابل هدف، على استاد القاهرة الدولي.

وجاءت العقوبات كالتالي:

توقيع غرامة مالية على المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري طارق العشري، قدرها 20 ألف جنيه وذلك بسبب عدم حضوره المؤتمر الصحفي.

كما تقرر إيقاف الأنجولي كريستوفر مابولولو لاعب فريق الاتحاد لمدة مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10 آلاف جنيه وذلك للطرد للخشونة المتعمدة مع الخصم أثناء المباراة.

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