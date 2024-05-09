أسطورة البريميرليج: كرة مشتركة مع صلاح تسببت في إصابتي.. وهذا النادي الأفضل في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث خوان ماتا نجم فريق مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزي ومنتخب أسبانيا السابق، عن معرفته بالكرة المصرية، ولعبه مع محمد صلاح من قبل في الدوري الإنجليزي.

وقال ماتا خلال تصريحات عبر قناة "الفضائية المصرية": "مصر بلد رائع أعرفها جيدا وقمت بزيارتها منذ عدة شهور خلال زيارتي لإحدى أكاديميات كرة القدم للصغار في نادي الزمالك وتقدم عمل رائع ومجهود كبير ومعجب جدا بطريقة عملهم".

أضاف: "أعرف النادي الأهلي جيدا وهو أكثر الأندية نجاحا في مصر وأفريقيا، وأسمع عنه كثيرا".

أكمل: "محمد صلاح أحد اللاعبين الأكثر أهمية في مصر، وجميع اللاعبين الناشئين، يرغبون ليصبحوا أن يكونوا مثله في المستقبل، وتعرضت لإصابة عضلية خلال كرة مشتركة معه في مباراة لمانشستر يونايتد أمام ليفربول".

وأتم تصريحاته: "لم يصلني حتى الآن أي عروض من أندية مصرية والجميع عاملني في مصر بطريقة جيدة".

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