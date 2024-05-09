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الجولة 22 للدوري .. الإسماعيلي يحقق فوزًا دراميًا على الداخلية

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق الإسماعيلي فوزًا هامًا على نظيره الداخلية بهدف من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب الإسماعيلية ، لحساب مواجهات الجولة 22 من مسابقة الدوري الممتاز.
 

جاء هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة السابعة من الوقت بدل من الضائع لشوط اللقاء الثاني عبر عبد الرحمن مجدي ، ليرتفع رصيد الدراويش للنقطة 25 في المركز 12 ، بينما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة 11 في الترتيب الثامن عشر.

وخاض الإسماعيلي اللقاء بتشكيل ضم كل من ..
 حارس مرمى: أحمد عادل عبدالمنعم.
والدفاع: محمد عمار، حمدي النقاز، عبد الكريم مصطفى، محمد دسوقي.
خط الوسط: عماد حمدي، عمر الساعي، محمد مخلوف، محمد حسن، عبد الرحمن مجدي، الهجوم: نادر فرج، باسم مرسي.

بينما جاء تشكيل الداخلية على النحو التالي :
حارس مرمى : محمد مجدي.
خط الدفاع : كريم يحيى ومعاذ الحناوي وعبد الرحمن صميدة وإيهاب سمير.
الوسط: كليتشي شميزي ومحمود حسونة وفانوم الفريد وإبراهيم ايولا.
الهجوم : إسلام عبدالنعيم وتونجي أوموتوشو.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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