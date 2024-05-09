بطل مولدوفا يمنح كيشو فرصة أخيرة للتأهل لأولمبياد باريس

ياسر رشاد - القاهرة - حقق بطل مولدوفا لقب البطولة العالمية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والمقامة حاليا في مدينة اسطنبول بتركيا، ليمنح بذلك بطل مصر الأولمبي محمد إبراهيم كيشو فرصة أخرى للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وودع كيشو المنافسات بعدما خسر أمام بطل مولدوفا في ثمن النهائي بنتيجة 3 / 1 بعدما حقق فوزا صعبا على نظيره بطل بلغاريا بنتيجة 9-8 في دور ال 32.

ويخوض كيشو منافسات الترضية غدا الجمعة بعد فوز بطل مولدوفا بلقب البطولة .

وكانت قرعه البطولة قد اسفرت عن وقوع بطلنا محمد إبراهيم كيشو في مواجهة بطل بلغاري في دور ال 32 ، بينما تواجه سمر حمزة بطلة منغوليا في دور ال16.

وانطلقت منافسات المصارعة الرومانية اليوم الخميس بينما تنطلق منافسات المصارعة النسائية غدا الجمعة.

وكان فراعنة المصارعة قد حجزوا حتى الآن 10 بطاقات إلى أولمبياد باريس منها 5 بطاقات في المصارعة الرومانية عن طريق كل من: مؤمن صبري ومحمود عبدالستار ومحمد متولي ومحمد جبران وبطاقة في المصارعة النسائية عن طريق اللاعبة ندى مدني.

بجانب 4 بطاقات في المصارعة الحرة عن طريق كل من: جمال عبدالناصر وعمرو حسين و مصطفى علي وضياء الدين كمال

وتأهل البطل عبداللطيف منيع لباريس بعد فوزه ببرونزية بطولة العالم.