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موعد مواجهة الأهلي وبلدية المحلة بالدوري

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ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره بلدية المحلة ، على ملعب ستاد غزل المحلة في تمام السابعة من مساء السبت المقبل لحساب الجولة 22 من بطولة الدوري الممتاز.
 


ويخوض الفريق الأحمر اللقاء محتلاً الترتيب السابع برصيد 30 نقطة ، بينما يأتي المحلة في المركز 14 برصيد 19 نقطة.

على صعيد متصل ، أعلنت رابطة الأندية المحترفة ، اختيار هدف إمام عاشور في مرمى الجونة خلال لقاء الأهلي أمام الفريق الساحلي بالدوري، الأفضل خلال الجولة 21.
وفاز الأهلي في هذه المباراة التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، بثلاثية من دون رد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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