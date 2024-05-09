"قبل مباراة النهائي".. تعرف على مشوار الزمالك في كأس الكونفدرالية حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره فريق نهضة بركان المغربي، يوم الأحد المقبل، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر إقامة المباراة، يوم الأحد المقبل الموافق 12 مايو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على الملعب "البلدي ببركان".

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 19 مايو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي"، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويستعرض موقع الخليج 365 في السطور التالية مشوار الزمالك في البطولة، قبل خوض المباراة النهائية أمام نهضة بركان.

وخاض الفارس الأبيض 11 مباراة في البطولة حتى الآن، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 7 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة، وحضر التعادل في ثلاثة مباريات.

وتمكن لاعبو نادي الزمالك من إحراز 18 هدفًا في البطولة حتى الآن، فيما تلقت شباكهم 6 أهداف فقط.