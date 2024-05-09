لفتة إنسانية بين طفلة ووالدها في مدرجات الإسماعيلي.. والجمهور يعلق: "المؤنسات الغاليات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للافتة إنسانية بين أحد مشجعي الإسماعيلي في المدرجات وابنته.

وانتهت مباراة الإسماعيلي والداخلية، لصالح الأول بهدف نظيف، في إطار منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري المصري.

وظهر مشجع الإسماعيلي وابنته في المدرجات، بالقميص الأصفر، وقامت الطفلة بمسح وجه والدها، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وهذا لأن المباراة كانت في الرابعة والنصف عصر اليوم.

وتفاعلت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الصورة، وكتب أحدهم: "المؤنسات الغاليات".

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