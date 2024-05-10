الجهاز الفني لمنتخب الشباب يضم لاعب مشروع "Stars Of Egypt" وفريق فاييكانو الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي أن المشروعات القومية للكشف عن المواهب في كرة القدم تستمر في جني ثمارها بفضل دعم القيادة السياسية وتوجيهاتها بالتوسع في تلك البرامج لتعود بالفائدة علي كافة المنتخبات الوطنية في كافة المستويات.

جاء ذلك عقب استقرار الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب (مواليد 2005) بقيادة وائل رياض شيتوس على ضم محمد الشاهد حارس مرمى رايو فاييكانو الإسباني في معسكر الفراعنة الصغار المقرر إقامته في شهر مايو الجاري، وهو من مواهب مشروع "Stars Of Egypt" لاكتشاف المواهب أحد مشروعات وزارة الشباب والرياضة المعنية بانتقاء الموهوبين في مختلف اللعبات الرياضية، وحقق مشروع "ستارز أوف إيجيبت" نجاحات إستثنائية خلال الأونة الأخير.

ويهدف المشروع إلى انتقاء المواهب فى كرة القدم لخدمة المنتخبات الوطنية وإقامة معسكرات تدريبية داخل وخارج مصر بالتعاون مع العديد من الأندية الأوروبية، وهناك أكثر من 50 لاعب من خريجي المشروع انضموا لأندية داخل مصر وخارجها.