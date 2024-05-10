"كل الأمور منظمة".. رئيس الزمالك يشكر المسؤولين في المغرب على حسن الاستقبال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

وجه حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، الشكر إلى كل المسؤولين في المغرب، على حسن الاستقبال الذي لقاه الفريق الأبيض منذ وصوله إلى المغرب، استعداداً لملاقاة نهضة بركان، في نهائي كأس الكونفدرالية.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره نهضة بركان، يوم الأحد المقبل الموافق 12 مايو الجاري، على الملعب "البلدي ببركان"، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال لبيب في تصريحات نقلها موقع "البطولة" المغربي: "أوجه الشكر إلى كل الإخوة في المغرب، على حسن الاستقبال، وأتمنى أن تسير الأمور على مايرام".

وأضاف: "وجدنا استقبالاً رائعاً ومميزاً من جانب كل المسؤولين في المغرب، وكل الأمور كانت منظمة بدرجة كبيرة".

واختتم لبيب تصريحاته: "مواجهة الأحد بين الزمالك ونهضة بركان ستكون مواجهة جيدة وقوية للغاية، وفي النهاية الأفضل هو من سيفوز".

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الزمالك ونهضة بركان، يوم 19 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".