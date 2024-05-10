"قبل مواجهة الزمالك".. أبرز أرقام فريق نهضة بركان المغربي في الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يستضيف فريق نهضة بركان المغربي نظيره نادي الزمالك، يوم الأحد المقبل الموافق 12 مايو الجاري، ضمن منافسات ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر إقامة المباراة، يوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على الملعب "البلدي ببركان".

ويستعرض موقع الخليج 365 في السطور التالية، مشوار فريق نهضة بركان في البطولة حتى الآن.

وخاض فريق نهضة بركان في البطولة حتى الآن 12 مباراة، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 4 لقاءات، ولم يتلق أي هزيمة في البطولة هذا الموسم.

وتم إلغاء مباراتي نصف النهائي بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة الجزائري، ليتم اعتبار فريق نهضة بركان فائزاً.

وتمكن لاعبو فريق نهضة بركان المغربي من تسجيل 16 هدفاً في البطولة حتى الآن، وتلقت شباكهم 6 أهداف.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين، يوم 19 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي.