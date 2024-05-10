ناشئو طائرة الأهلي يفوز على الزمالك ببطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق ناشئي النادي الأهلي للكرة الطائرة 15 سنة فوزًا مهمًّا على حساب فريق الزمالك بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

‏‎استضافت صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة المباراة التي تفوق خلالها شباب الأهلي بفضل الاستقبال والإرسال والإعداد وحائط الصد والضربات الساحقة، ليحقق فوزًا مستحقًّا بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط.

‏‎وأشاد الجهاز الفني بأداء اللاعبين وقدرتهم على حسم المباراة، وطالبهم بالتركيز في مباراة الغد من أجل حسم بطولة الجمهورية رسميًّا.

ومن المقرر أن يواجه «ناشئو طائرة الأهلي 15 سنة» نظيره الطيران غدًا في نهائي بطولة الجمهورية على صالة اتحاد الشرطة.