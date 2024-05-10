الهلال يسعى للتتويج بلقب الدوري السعودي.. والحزم يتمسك بفرصة البقاء

ياسر رشاد - القاهرة - يستهدف فريق الهلال حسم لقب الدوري السعودي لكرة القدم (دوري روشن للمحترفين) حينما يستضيف الحزم غدا السبت، في الجولة الحادية والثلاثين من المسابقة.

ويحتاج الهلال لنقطة واحدة من المباراة من أجل التتويج بلقب الدوري للمرة التاسعة عشرة في تاريخه، فيما يتواجد الهلال على قمة جدول الترتيب برصيد 86 نقطة بفارق 12 نقطة أمام النصر.

وسيسعى الهلال بكل قوته للفوز بهذه المباراة لكي يعزز رقمه القياسي في عدد لانتصارات المتتالية في دوري المحترفين والذي وصل حتى الآن إلى 23 انتصارا متتاليا.

ويدخل الهلال مباراته أمام الحزم وهو المرشح الأبرز للفوز بها خاصة وأنه تمكن من تحقيق الفوز بتسعة أهداف نظيفة في مباراة الدور الأول التي أقيمت على ملعب الحزم.

ولكن ربما ستكون الأمور مختلفة في هذه المباراة خاصة وأن الحزم لا يوجد أمامه بديل سوى الفوز بهذه المباراة إذا أراد الحفاظ على فرصه في البقاء بدوري المحترفين ، حيث يقبع الفريق في المركز الأخير برصيد 20 نقطة بفارق ثماني نقاط عن المنطقة الدافئة.

وعلى الجانب الآخر ، يواجه الرائد ضيفه الطائي في مباراة مصيرية للفريقين، إذ ينشد الرائد النقاط الثلاث من أجل ضمان البقاء إلى حد كبير، حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة، فيما لا بديل أمام الطائي سوى الفوز للإبقاء على آماله الصعبة في البقاء إذ يحتل في المركز السابع عشر قبل الأخير برصيد 27 نقطة.

ويحل الأهلي، صاحب المركز الثالث برصيد 55 نقطة، ضيفا على الشباب في مهمة استعادة الانتصارات بعد الخسارة أمام الهلال في المباراة المؤجلة من الجولة 28 والتي جرت بينهما، الاثنين الماضي.

في المقابل، فإن الشباب الذي حقق 13 نقطة في آخر 5 مباريات يبحث عن مواصلة الارتقاء في جدول الترتيب حيث يحتل المركز الثامن برصيد 41 نقطة بفارق الأهداف عن الفيحاء والفتح صاحبي المركزين السادس والسابع، وهو ما يؤشر على مواجهة كلاسيكو قوية بين الفريقين.