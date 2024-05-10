إعلامي يفجرها.. نجم الاهلي مهدد بالغياب عن مباراة الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

تلقى النادي الاهلي، ضربة قوية بعد الشكوك التي تحوم حول نجمه في مواجهة الترجي التونسي، ضمن منافسات نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكشف الإعلامي إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، تفاصيل إصابة لاعب خط وسط النادي الاهلي أحمد نبيل كوكا، وموقفه من مباراتي الفريق أمام بلدية المحلة، والترجي التونسي.

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وقال إبراهيم سعيد، إن لاعب خط وسط الاهلي، خضع لأشعة رنين مغناطيسي لفحص إصابته التي تعرض لها،والتي أكدت وجود التهاب في الركبة.

وقرر المدرب السويسري مارسيل كولر، استبعاد كوكا، من مواجهة بلدية المحلة، يوم غد السبت، من أجل إراحته وتجهيزه للمشاركة أمام الترجي.

وأكد إبراهيم سعيد، أن الأشعة التي سيخضع لها متوسط ميدان النادي الاهلي، إذا أثبتت وجود التهاب في الركبة فإنه لن يكون موجود في مباراة الترجي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.