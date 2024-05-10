"في غياب مبابي".. باريس سان جيرمان يكشف عن قميص الفريق للموسم الجديد (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن قميصه الجديد، الذي سيرتديه الفريق في الموسم المقبل 2024-2025.

ونشر باريس سان جيرمان عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقاً، فيديو وصور لعدد من لاعبي الفريق بالقميص الجديد.

وشارك في عرض القميص الجديد لفريق باريس سان جيرمان، عدد من نجوم الفريق، بجانب عدد من لاعبي فريق السيدات بالنادي.

وشهد فيديو تقديم باريس سان جيرمان لقميص الفريق للموسم الجديد 2024-2025، غياب نجم الفريق كليان مبابي، بعد اقتراب رحيله بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد كليان مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي.