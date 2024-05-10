"فرصة الأبيض الأخيرة".. موعد مباراة الأهلي والزمالك في دوري السوبر لكرة السلة والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، مع نظيره الزمالك اليوم، فى ثالث مواجهات الدور نصف النهائي لبطولة دوري السوبر للمحترفين "BEST OF 5".

ومن المقرر إقامة المباراة بين الفريقين اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على صالة "برج العرب" بالإسكندرية.

وتنقل مباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري السوبر للمحترفين، عبر قناة "أون تايم سبورتس 2"

وتعد هذه هي المواجهة الثالثة بين الفريقين، في سلسلة الدور نصف النهائي لبطولة دوري السوبر للمحترفين "BEST OF 5"، حيث تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في اللقائين، بواقع 79-60 في المباراة الأولى، و76-71 في المباراة الثانية.

وحال تمكن الأهلي من تحقيق الفوز، في مباراة اليوم، سيضمن الصعود إلى نهائي البطولة، لمواجهة الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى والتي تجمع بين فريقي الاتحاد السكندري وسبورتنج.