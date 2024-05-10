"لاعب للأهلي وآخر تسبب في إيقاف القيد".. ماذا حدث في الزمالك منذ نهائي الكونفدرالية 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى مواجهة نهضة بركان المغربي، مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، وسبق والتقى الفريقان في نهائي نفس المسابقة، نسخة عام 2019، وحصد حينها الزمالك اللقب.

وبعد 5 سنوات، يتجدد اللقاء مرة أخرة، ولكن يوجد مفارقة في المواجهتين، وهي أن الزمالك يمتلك 4 لاعبين فقط من قوام الفريق في اللقاء الأول وهم، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، محمود علاء، محمود حمدي الونش، ويغيب الثنائي الأخير لسبب فني وإصابة بالصليبي، على التوالي.

ورحل عن صفوف الزمالك، خلال هذه الفترة، 14 لاعبا، بينهم محمود كهربا الذي انتقل إلى الغريم التقليدي النادي الأهلي، وحازم إمام الذي اعتزل كرة القدم، وخالد بوطيب الذي تعرض الزمالك لإيقاف القيد، بسبب مستحقاته المتأخرة.

ولا يعد التغيير على المستوى الفني، هو الوحيد داخل الزمالك خلال الخمس سنوات السابقة، إذ يخوض الفريق بتغيير جذري آخر، وهو مجلس إدارة جديد بقيادة حسين لبيب، فيما كان مرتضى منصور الرئيس آنذاك.

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