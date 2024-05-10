"هل تتصورون مثل هذه القيم؟".. ممدوح عباس يكشف عن مفاجأة بشأن تجديد عقد عبد الشافي مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، عن مفاجأة كبيرة بشأن مفاوضات تجديد عقد اللاعب محمد عبد الشافي مع الفارس الأبيض.

وكتب عباس عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "عندما طلب منه تجديد عقده مع نادي الزمالك سأل ما هي قيمة هذا العقد؟ فأجاب بأنه 7 مليون في السنة، وكان رده إنه يكفيه 3 مليون جنيه على أن يتم توزيع 4 مليون جنيه على باقي عقود الزملاء".

وأضاف: "هل تتصورون مثل هذه القيم والأخلاق في القرن 21؟، نعم إنها موجودة".

واختتم عباس تصريحاته: "سوف أزيح الستار عن الإسم، أنه الكابتن محمد عبد الشافي كابتن نادي الزمالك الخلوق المتدين الطيب الأيقونة، أتمنى له الشفاء العاجل".

ويغيب محمد عبد الشافي عن الزمالك، منذ فبراير الماضي، بسبب تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.