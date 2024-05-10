ناشئو الجولف ينافسون على فضية وبرونزية بطولة الاردن الدولية

ياسر رشاد - القاهرة - ينافس لاعبو منتخب مصر للناشئين للجولف على الميدالية الفضية والبرونزية فى بطولة الاردن الدولية المفتوحة للرجال والناشئين المقامة حاليا بملعب ايلة بمدينة العقبة الاردنية.

ووصل ناشئو مصر الثلاثة الى نهائيات بطولة الاردن وهم محمد ابو العلا ومحمد الديب فى منافسات الرجال وعلى الدين سلامة فى منافسات تحت 16 عاما حيث يلعبون غدا السبت فى الجولة الثالثة والأخيرة للبطولة.

وينافس لاعبنا محمد ابو العلا 18 عاما على احد الميدالتين الفضية او البرونزية فى منافسات الرجال بعدما انهى اليوم الثانى فى الترتيب الرابع مسددا 147 ضربة ويسبقه الكينى كارانجا الثالث 145 ضربة والتونسى الياس برهومى الثانى 139 ضربة.

وينافس على الدين سلامة بالمثل ايضا على احد الميدالتين الفضية او البرونزية بعدما انهى اليوم الثانى فى المركز الثالث مسددا 152 ضربة ويسبقه الاردنى سالم العبداللات ثانيا 144 ضربة ويليهما الاردنى محمد الرويشدة رابعا 155 ضربة.

فى الوقت نفسه يسعى لاعبنا محمد الديب 18 عاما لتحسين مركزه فى الترتيب العام لمنافسات الرجال والقفز عدة مراكز للامام خلال الجولة الختامية.