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ضمك يتعادل سلبيا أمام أبها بدوري روشن

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ياسر رشاد - القاهرة - في غياب طارق حامد

الجمعة 10/مايو/2024 - 09:03 م 5/10/2024 9:03:40 PM

تعادل فريق ضمك المحترف في صفوفه النجم المصري طارق حامد، أمام أبها بدون اهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري السعودي، وذلك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز .

ويغيب النجم المصري طارق حامد بسبب إصابته بتمزق من الدرجة الأولى في العضلة الكمثرية وسيغيب على إثرها مدة 4 أسابيع.

موقف الفريقين في الدوري السعودي

ويحتل نادي ضمك المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 39 نقطة، بينما يأتي فريق أبها في الترتيب السادس عشر برصيد 29 نقطة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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