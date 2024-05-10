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عاصم صلاح: صادفنا سوء توفيق أمام فيوتشر

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ياسر رشاد - القاهرة - علق عاصم صلاح، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، على مواجهة فيوتشر، ضمن منافسات الممتاز لهذا الموسم 2023/202.


وكانت مواجهة البنك الأهلي أمام فيوتشر قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
وقال عاصم صلاح عقب نهاية المباراة: "صادفنا سوء توفيق كبير فى معظم المباريات السابقة وكنا الأجدر بتحقيق نقاط تجعلنا فى مكانة كبيرة  بجدول الترتيب".
وتابع: "عقب مباراة انبى تعاهدنا على بذل اقصى درجات الجهد وحصد النقاط خلال المواجهات المقبلة".
وأكمل: "لدينا جهاز فنى متميز بقيادة كابتن طارق مصطفى ومباراة فيوتشر ستكون انطلاقة حقيقية لفريق البنك الأهلى فى قادم المواجهات".
وأختتم عاصم صلاح تصريحاته: "بشكر مجلس ادارة نادى البنك الأهلى برئاسة اللواء اشرف نصار  والاستاذ محمد عبد المنعم المشرف العام على الكرة لدعمهم الكبير للفريق ونعدهم بتقديم نتائج ايجابية خلال الفترة المقبلة".

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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