الاتحاد يكشف تفاصيل إصابة 3 من نجومه قبل مواجهة الاتفاق في الدوري السعودي

كشف نادي اتحاد جدة تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك قبل مباراة الاتفاق ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وسيلاقي فريق الاتحاد نظيره الاتفاق مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد السعودي عبر منصة “اكس” تفاصيل إصابة الثلاثي، من البرتغالي جوتا وعبدالله المعيوف، ومهند الشنقيطي.

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وأشار حساب العميد إلى أن المدافع مهند الشنقيطي يعاني من كدمة في العضلة الرباعية للفخذ الأيمن، فيما يعاني جوتا من كدمة مع تورم الكاحل الأيمن.

فيما يعاني حارس المرمى عبدالله المعيوف من ألم وتورم في مفصل الركبة اليسرى.

ويختل فريق اتحاد جدة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز برصيد 50 نقطة، بينما يتواجد الاتفاق في المركز التاسع من الجدول برصيد 41 نقطة.